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Зінченко хотів отримати російський паспорт, – агент

06:30 44 Читать на русском
Зінченко хотів отримати російський паспорт, – агент
Олександр Зінченко / УАФ

Футбольний агент Олег Єрьомін розповів, що один з лідерів збірної України цілком міг виступати за національну команду Росії.

"У Саші є агент – мій друг Анатолій Патук. Одного разу він звернувся до мене, сказавши, що в одного хлопця у Донецьку не виходить. Мені було зрозуміло, що це футболіст з хорошим потенціалом.

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Фактично, всіма справами займався Патук. Він намагався пропонувати Зінченка в Спартак, в московське Динамо, в Зеніт, Рубін. У підсумку, він ні з ким не підписав контракт і я наполіг, знайшов аргументи для Газізова (генерального директора Уфи – прим.), щоб переконати його. Якщо чесно, я готовий був розділити з ним фінансову відповідальність за компенсацію, яку слід виплатити Шахтарю. Але ризику не було.

Була розмова про те, що Зінченко може отримати російський паспорт. Наскільки я знаю, такий намір був у батьків Саші і, відповідно, у нього. Але потім процес отримання громадянства затягнувся, і надійшло запрошення в збірну України. І всі питання відпали", – цитує Єрьоміна Sport 24 з посиланням на програму Інсайдери.

Нагадаємо, після розірвання контракту з Шахтарем Зінченко деякий час перебував без клубу, а у 2015-му перебрався в Уфу. Того ж року молодий півзахисник дебютував за збірну України, а влітку 2016-го підписав контракт з Манчестер Сіті. Трансфер обійшовся "містянам" у 2 млн євро.

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