Жирона зустрінеться з Валенсією в матчі 20-го туру Ла Ліги. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Попри заяви наставника Жирони Мічела про готовність Циганкова, українець залишився в запасі і на гру з Валенсією, яка розпочнеться о 17:15 за київським часом. Стежити за текстовою онлайн-трансляцією гри можна на "Футбол 24". Переглянути в прямому етері можна на MEGOGO за посиланням.

Циганков може дебютувати в Ла Лізі – тренер Жирони переконаний, що українець готовий

Склад Жирони: Гассаніга – Валері Фернандес, Буено, Бернарду, Гутьєррес – Ромеу – Вілья, Алейш Гарсія, Мартен, Борха Гарсія – Кастельянос.

Запасні: Артеро, Фуїдіас, Рока, Еррера, Кальєнс, Каррера, Рікельме, Стуані, Хуан Карлос, Хуанпе, Циганков.

Склад Валенсії: Мамардашвілі – Фульк'є, Кюмерт, Оскаджар, Гайя – Муса, Алмейда, Гільямон, Лато – Кавані, Ліно.