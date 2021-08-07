Представниці донецького клубу продовжують активну підготовку до старту сезону. Під "коток" потрапила команда Атекс.

У третьому контрольному матчі Шахтар розгромив Атекс із рахунком 12:1. Головними героїнями стали Вероніка Кожухар і Олена Манзюк, які оформили по хет-трику.

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Привернула увагу вболівальників і Поліна Янчук, яка записала у свій актив дубль. Один із м'ячів вона забила в акробатичному стилі – футболістці вдалось ударом скорпіона перекинути голкіпера суперниць. Також відзначались Олександра Кревська, Єлизавета Молодюк, Анастасія Ілліна та Аліна Старухіна.

До слова, команда Шахтаря цього сезону дебютує у Першій жіночій лізі України. В першому турі "гірники" зіграють проти Багіри з Кропивницького. Базова дата матчу – 15 серпня.

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