Жіноча команда Шахтаря знову розбила суперниць – 12:1 і гол ударом скорпіона
Представниці донецького клубу продовжують активну підготовку до старту сезону. Під "коток" потрапила команда Атекс.
У третьому контрольному матчі Шахтар розгромив Атекс із рахунком 12:1. Головними героїнями стали Вероніка Кожухар і Олена Манзюк, які оформили по хет-трику.
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Привернула увагу вболівальників і Поліна Янчук, яка записала у свій актив дубль. Один із м'ячів вона забила в акробатичному стилі – футболістці вдалось ударом скорпіона перекинути голкіпера суперниць. Також відзначались Олександра Кревська, Єлизавета Молодюк, Анастасія Ілліна та Аліна Старухіна.
До слова, команда Шахтаря цього сезону дебютує у Першій жіночій лізі України. В першому турі "гірники" зіграють проти Багіри з Кропивницького. Базова дата матчу – 15 серпня.
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