Колишній футболіст Динамо та Мілана, а нині мер Тбілісі, Каха Каладзе прокоментував слова президента України Володимира Зеленського, що Європа втрачає Грузію, яка залежить від Росії.

"Усім варто дати спокій Грузії. Зеленський має подивитися на свою країну, розповісти про те, що він втратив, що він зробив своєму народу, своїй країні. Більше нещастя, яке відбувається в Україні за його безпосередньої участі та залучення...

Інфантіно відзначився лицемірною заявою перед носом Макрона: "Я плачу, коли бачу сльози матерів в Україні"

Звичайно, мине час, і йому доведеться відповідати. Залиште нашу країну та народ у спокої. Ми також будемо піклуватися про нашу країну, збережемо мир і продовжимо економічний розвиток країни", – цитує Каладзе 1tv.ge.

До слова, Каха Каладзе, який виступав у київському Динамо та Мілані, не вперше виступає з подібними заявами. Україна ввела санкції проти грузинського екс-захисника.

