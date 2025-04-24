З 15-річним гравцем було укладено повноцінну угоду про співпрацю. По це повідомив сам футболіст у своєму Instagram.

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"Я пишаюся тим, що підписав контракт з Вердером. Дуже вдячний моїм батькам за їхню любов і підтримку, а також моїм агентам за довіру та відмінну роботу. Це тільки початок", – написав Солодаренко.

Українець приєднався до академії Вердера у 2022 році та показав себе одним з найперспективніших молодих гравців німецького клубу. Тимофій Солодаренко викликався до лав юнацької збірної України, за яку він наразі провів два матчі та забив один гол у ворота команди Румунії (4:2).

До слова, наразі Вердер посідає 8-ме місце у турнірній таблиці Бундесліги з 45-ма очками.

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