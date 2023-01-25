У боях за Україну загинув фанат Динамо Валентин "Абу" Дем'яненко, повідомляє Telegram-канал WBC Ультрас Динамо.

Загинув фанат Динамо, який захищав Україну у війні з Росією

"Пекельна війна продовжує забирати життя найкращих синів України. Фанат Динамо, сміливий воїн та вірний друг, котрий завжди міг прийти на допомогу", – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що росіяни найбільш активно тиснуть на українські позиції на сході України, зокрема поблизу Бахмута та Соледара. Окупанти стягнули туди найкращі підрозділи "Вагнера", проте ЗСУ продовжують стримувати ворога.

Динамо програло перший матч у 2023 році – повний розгром, плачевна гра і лише 1 гравець на позитиві