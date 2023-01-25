Загинув ще один фанат Динамо на війні з Росією
11:51 - Читать на русском
Чергова болюча новина надійшла з фронту.
У боях за Україну загинув фанат Динамо Валентин "Абу" Дем'яненко, повідомляє Telegram-канал WBC Ультрас Динамо.
Загинув фанат Динамо, який захищав Україну у війні з Росією
"Пекельна війна продовжує забирати життя найкращих синів України. Фанат Динамо, сміливий воїн та вірний друг, котрий завжди міг прийти на допомогу", – йдеться в повідомленні.
Зауважимо, що росіяни найбільш активно тиснуть на українські позиції на сході України, зокрема поблизу Бахмута та Соледара. Окупанти стягнули туди найкращі підрозділи "Вагнера", проте ЗСУ продовжують стримувати ворога.
Динамо програло перший матч у 2023 році – повний розгром, плачевна гра і лише 1 гравець на позитиві
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