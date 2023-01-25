Війна, розв'язана Росією, продовжує забирати найкращих з нас.

В боях за Україну загинув Едуард Костриця, причетний до фанатського руху Динамо. Сумну звістку повідомили на сторінці WBC Ультрас Динамо у Facebook.

Загинув фанат Динамо – він захищав Україну на одному з найгарячіших напрямків та забрав з собою ворога

"Сміливий побратим та сучасний Герой України. Сам такого його запам’ятають всі близькі та рідні. Навіки у строю", – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що росіяни найбільш активно тиснуть на українські позиції на сході України, зокрема поблизу Бахмута та Соледара. Окупанти стягнули туди найкращі підрозділи "Вагнера", проте ЗСУ продовжують стримувати ворога.

Динамо програло перший матч у 2023 році – повний розгром, плачевна гра і лише 1 гравець на позитиві