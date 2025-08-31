"По-перше, я хочу подякувати Парі Сен-Жермен, одному з найкращих клубів світу, за можливість представляти свою країну на міжнародній арені та грати на найвищому рівні.

Водночас я маю однозначну громадянську позицію – у моїй країні четвертий рік триває повномасштабна війна, росіяни – агресори, які марно намагаються знищити українську свободу та незалежність. Війна триває – я не підтримую жодних стосунків із жодними росіянами.

Що стосується мого одноклубника, я мушу взаємодіяти з ним на професійному рівні в рамках тренувань і виконуватиму свої зобов’язання перед клубом. І наостанок хочу сказати: поки йде війна, я повністю підтримую повну ізоляцію російського футболу у світі", – сказав Забарний у ефірі Футбол 360.

Нагадаємо, що у ПСЖ присутній громадянин країни-агресора Матвєй Сафонов. Він відмовився покидати Париж після переходу українця Іллі Забарного.

