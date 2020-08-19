За крок до фіналу: чи чекає нас сенсація – прогноз Олександра Шовковського

Команда-монстр проти команди-сенсації. Проти Барселони мюнхенці продемонстрували футбол наближений до ідеального. Натомість Ліон винайшов формулу знищення грандів і тепер команду Руді Гарсії усі сприймають повноцінним претендентом на фінал.

Прогноз на матч Ліон – Баварія: Баварія заб’є більше 2.5 голів. Коефіцієнт 1.7

Як може завершитися цей матч аналізує тренер збірної України та експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Внутрішній сезон засмутив усіх прихильників Ліона. Команда Гарсії фінішувала 7-ю в достроково завершеному чемпіонаті Франції. З Кубка Франції Ліон вилетів у півфіналі (1:5 від ПСЖ), а фінал Кубка ліги команда програла тому ж ПСЖ в серії пенальті (5:6). На сьогодні Ліон залишається без путівки в єврокубкові турнірі наступного сезону.

В ЛЧ Ліон виграв лише 4 з 9 матчів цього сезону. При цьому, французи не вигравали два матчі поспіль. Після перемоги у них завжди йде нічия чи поразка. В плей-офф Ліон пройшов Ювентус (1:0 вдома і 1:2 на виїзді) та Ман Сіті (3:1). Ліон вдруге в історії клубу пробився у півфінал ЛЧ. Вперше вони потрапили туди 10 років тому і поступилися на тій стадії саме Баварії.

Мюнхенський клуб впевнено виграв чемпіонат і Кубок Німеччини. Переможна серія Баварії в усіх турнірах триває 19 матчів. Команда вже забила за сезон 155 м’ячів – це рекорд клубу. В останніх 4-х матчах команда Ганса-Дітера Фліка забивала мінімум 4 м’ячі.

В ЛЧ Баварія цього сезону виграла усі 9 матчів (забила 39 голів) і повторила рекордну серію Барселони в сезоні-2002/03. В 1/8 фіналу мюнхенці пройшли Челсі (3:0 і 4:1), а в чвертьфіналі – Барселону (8:2). Баварія – перший клуб в історії ЛЧ, який забиває 8 м’ячів в матчі на стадії плей-офф. Мюнхенці вп’яте за останні 7 років виходять в півфінал ЛЧ. Усі 5 останніх спроб закінчились для Баварії невдало – команда неодмінно програвала якомусь іспанському клубу.

На офіційному рівні клуби зіграли 8 матчів: 4 перемоги Баварії, 2 перемоги Ліона, 2 нічиї. Останні три зустрічі виграли мюнхенці. Остання перемога Ліона датована сезоном-2003/04. Тоді в групі ЛЧ французи перемогли в Мюнхені 2:1.

Ліон – Баварія. Прогноз

Баварія переможе, але розгрому не буде. Швидше за все, команда Фліка заб’є і виграє обидва тайми. Ліон чинитиме гідний спротив і на один гол точно награє.

Експрес

З двох матчів півфіналу можна зібрати цікавий експрес із спокусливим коефіцієнтом. Таким чином, дивитися гру буде не просто цікавіше, це ще й дозволить по-справжньому відчути свою власну перемогу у Лізі чемпіонів

Ліон – Баварія: Баварія виграє обидва тайми – 2.3

Лейпциг – ПСЖ: прохід ПСЖ – 1.8

Загальний коефіцієнт – 4.14