toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ЛІОН - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО

За крок до фіналу: чи чекає нас сенсація – прогноз Олександра Шовковського

11:52 -
За крок до фіналу: чи чекає нас сенсація – прогноз Олександра Шовковського

Команда-монстр проти команди-сенсації. Проти Барселони мюнхенці продемонстрували футбол наближений до ідеального. Натомість Ліон винайшов формулу знищення грандів і тепер команду Руді Гарсії усі сприймають повноцінним претендентом на фінал.

 
Маркіньйос 13’
Анхель Ді Марія 42’
Хуан Бернат 56’
13’ Маркіньйос
42’ Анхель Ді Марія
56’ Хуан Бернат

Прогноз на матч Ліон Баварія: Баварія заб’є більше 2.5 голів. Коефіцієнт 1.7

Як може завершитися цей матч аналізує тренер збірної України та експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Внутрішній сезон засмутив усіх прихильників Ліона. Команда Гарсії фінішувала 7-ю в достроково завершеному чемпіонаті Франції. З Кубка Франції Ліон вилетів у півфіналі (1:5 від ПСЖ), а фінал Кубка ліги команда програла тому ж ПСЖ в серії пенальті (5:6). На сьогодні Ліон залишається без путівки в єврокубкові турнірі наступного сезону.

В ЛЧ Ліон виграв лише 4 з 9 матчів цього сезону. При цьому, французи не вигравали два матчі поспіль. Після перемоги у них завжди йде нічия чи поразка. В плей-офф Ліон пройшов Ювентус (1:0 вдома і 1:2 на виїзді) та Ман Сіті (3:1). Ліон вдруге в історії клубу пробився у півфінал ЛЧ. Вперше вони потрапили туди 10 років тому і поступилися на тій стадії саме Баварії.

Мюнхенський клуб впевнено виграв чемпіонат і Кубок Німеччини. Переможна серія Баварії в усіх турнірах триває 19 матчів. Команда вже забила за сезон 155 м’ячів – це рекорд клубу. В останніх 4-х матчах команда Ганса-Дітера Фліка забивала мінімум 4 м’ячі.

В ЛЧ Баварія цього сезону виграла усі 9 матчів (забила 39 голів) і повторила рекордну серію Барселони в сезоні-2002/03. В 1/8 фіналу мюнхенці пройшли Челсі (3:0 і 4:1), а в чвертьфіналі – Барселону (8:2). Баварія – перший клуб в історії ЛЧ, який забиває 8 м’ячів в матчі на стадії плей-офф. Мюнхенці вп’яте за останні 7 років виходять в півфінал ЛЧ. Усі 5 останніх спроб закінчились для Баварії невдало – команда неодмінно програвала якомусь іспанському клубу.

На офіційному рівні клуби зіграли 8 матчів: 4 перемоги Баварії, 2 перемоги Ліона, 2 нічиї. Останні три зустрічі виграли мюнхенці. Остання перемога Ліона датована сезоном-2003/04. Тоді в групі ЛЧ французи перемогли в Мюнхені 2:1.

Ліон – Баварія. Прогноз

Баварія переможе, але розгрому не буде. Швидше за все, команда Фліка заб’є і виграє обидва тайми. Ліон чинитиме гідний спротив і на один гол точно награє.

Експрес

З двох матчів півфіналу можна зібрати цікавий експрес із спокусливим коефіцієнтом. Таким чином, дивитися гру буде не просто цікавіше, це ще й дозволить по-справжньому відчути свою власну перемогу у Лізі чемпіонів

Ліон – Баварія: Баварія виграє обидва тайми – 2.3

Лейпциг – ПСЖ: прохід ПСЖ – 1.8

Загальний коефіцієнт – 4.14

blog_ava
Лігу націй можуть скасувати, – ЗМІ
09:06
3327
Теги
Ліга чемпіонів РБ Лейпциг - ПСЖ букмекери Ліон - Баварія Олександр Олександр Шовковський
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
20
хв
Ференцварош
21:00
Юргорден
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?