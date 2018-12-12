Юнацька ліга УЄФА: Шахтар U-19 на останніх хвилинах втратив перемогу над Ліоном U-19

Заключний матч Юнацької ліги УЄФА проти одноліток з Ліона донецький Шахтар U-19 також не зміг довести до перемоги.

Юнацька ліга УЄФА, 6-й тур

Шахтар U-19 – Ліон U-19 – 1:1

Голи: Кащук, 59 – Гріффітс, 90+4

Перший тайм вийшов досить закритим, але перевага Шахтаря у ньому відчувалася неозброєним оком. "Гірники" більше створювали, більше шукали можливостей для атаки, а Ліон старався діяти від помилок, іноді вмикаючи високий пресинг. Нічого більш гострого за неточний удар Уалембо після передачі Пінтора на лівий край штрафного гості так і не створили, а от донеччани на 12-й хвилині навіть забили. Кащук тоді вийшов сам на сам та переграв голкіпера, але лайнсмен перед цим зафіксував офсайд, якого там не було – це француз вибив на Олексія м'яч, а не його партнер. Наступний реальний шанс відзначитись господарі створили аж на 37-й – Мудрик відгукнувся на передачу Холода на дальню штангу, однак першим ударом не зміг влучити по м'ячу, а другий вже накрив голкіпер! Через три хвилини Кулаков у падінні замкнув подачу Мудрика ударом головою впритул, однак воротар і тут врятував свою команду.

Другий тайм розпочався набагато динамічніше, подарувавши вболівальникам кілька непоганих епізодів. Так, Мудрик на 51-й хвилині міг вирватись віч-на-віч, але момент прочитав голкіпер, який вийшов та вибив м'яч. На 54-й забити вже могли французи: швидкий контрвипад Ліона завершився щільним ударом з меж штрафного, який Трубін парирував невпевнено – м'яч від його рук полетів у ворота, однак Рудавський встиг вибити його з лінії. На 59-й же стався гол Шахтаря: активний Олексій Кащук відгукнувся на класну вертикальну передачу Валерія Бондаря, вийшов сам-на-сам з Барколя та ефектно його перекинув – 1:0! На 80-й асистент та автор голу могли помінятися місцями: Кащук подавав зі штрафного на Бондаря, а той головою пробив над поперечиною.

Після цих моментів на полі мало що відбувалося, але Ліон старався лізти вперед і хоч якось зачепитися за результат. На 85-й Шеркі увірвався у штрафний та покотив у дальній кут, але Трубін парирував. На 90-й подачу з флангу замикав Калюлю, але м'яч пройшов вище. Потім подібний епізод біля воріт Шахтаря повторився. Зрештою, все завершилось голом на 90+4-й, коли закидання в штрафний не вдалося винести, і Рео Гріффітс протиснув м'яч з кількох метрів у ворота – 1:1. Потім Ліон ще й міг вирвати перемогу, але з боєм вдалося втримати нічию.

У цьогорічній Юнацькій лізі УЄФА Шахтар залишився без перемог з трьома очками на останній позиції. З групи F вийшли Хоффенхайм та Ліон.