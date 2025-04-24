Олександрія забезпечила собі місце в єврокубках за підсумками цього сезону чемпіонату України.

"Після шестирічної перерви наша команда матиме честь знову представляти країну в змаганнях під егідою УЄФА. Ми вдячні нашому Президенту, керівництву, тренерам, футболістам, персоналу, вболівальникам, партнерам і всім, хто був з клубом у найрізноманітніші часи. Окрема подяка нашому головному тренеру Руслану Ротаню. Завдяки його сумлінній та самовідданій праці сьогоднішнє досягнення стало реальністю.

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Сезон 2025/26 стане четвертим за рахунком єврокубковим сезоном ФК Олександрія в нашій багаторічній історії. Проте, головна інтрига та протистояння цього сезону ще попереду. Тож продовжуємо підтримувати рідну команду у нових історичних звершеннях разом і до кінця. На нас чекають нові виклики, нові матчі та нові історії, які ми писатимемо разом.

Європо, зустрічай ФК Олександрія", – йдеться в заяві клубу.

Наразі команда Руслана Ротаня посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 57 балів. Лідером є Динамо з 63 очками.

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