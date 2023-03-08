Боснійський клуб Борац покараний і оштрафований за банер "Слава Росії".

Під час виїзного для себе матчу 1/8 фіналу Кубка Боснії і Герцеговини з Рударом уболівальники Бораца вивісили плакат із написом "Слава Росії". Крім цього, фанати гостьової команди провокували громадськість гаслами на підтримку Ратко Младіча і вигуками "Косово – Сербія".

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Як інформує Klix, тепер Борацу доведеться виплатити 7,5 тисяч конвертованих марок штрафу. 5 тисяч марок Борац заплатить за прославляння його вболівальниками країни-терориста.

У разі повторного порушення фанатами правил Борацу загрожує закриття стадіону і проведення матчів за порожніх трибун.

Матч Рудар – Борац завершився перемогою господарів у післяматчевій серії пенальті.