Ярмоленко став почесним громадянином Чернігівської області
Півзахисник Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко удостоївся нагороди на батьківщині.
Ярмоленко здобув статус почесного громадянина Чернігівської області, за це проголосували місцеві депутати, повідомляє Чернігів.City.
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Лідер збірної України також отримає відповідний нагрудний знак та близько 60 тисяч грн. Андрій є вихованцем місцевої комнади Юність, також виступав за чернігівську Десну, і лише у 2007-му перебрався у Динамо.
Вже 4-й сезон Ярмоленко захищає кольори лондонського Вест Хема. Нещодавно, 23 жовтня, Андрій відсвяткував свій 32-й день народження.
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