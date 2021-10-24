Ярмоленко здобув статус почесного громадянина Чернігівської області, за це проголосували місцеві депутати, повідомляє Чернігів.City.

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Лідер збірної України також отримає відповідний нагрудний знак та близько 60 тисяч грн. Андрій є вихованцем місцевої комнади Юність, також виступав за чернігівську Десну, і лише у 2007-му перебрався у Динамо.

Вже 4-й сезон Ярмоленко захищає кольори лондонського Вест Хема. Нещодавно, 23 жовтня, Андрій відсвяткував свій 32-й день народження.

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