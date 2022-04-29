Нападник збірної України та Бенфіки Роман Яремчук розповів, як батьків його дружини змогли вивезти з Чернігова за допомоги Андрія Ярмоленка.

"У моєї дружини батьки були досить довгий час у Чернігові. Якщо я не помиляюся, то 43 дні вони сиділи там. Ми через волонтерів допомагали, щоб їм просто привезли буханець хліба, пляшку води. Така ситуація була критичною, що я навіть не знав, що робити.

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Звернувся до Андрія Ярмоленка, знаючи, що він із Чернігова і кажу: "Допоможи чим зможеш, я віддячу". Звичайно, Андрій відгукнувся на моє прохання, і через два дні їх вивезли. Ситуація була досить складною", – поділився Яремчук у програмі Денисов Time.

Нагадаємо, росіяни на початку свого огидного нападу на Україну жорстоко обстрілювали Чернігів, зокрема, розбомбивши стадіон імені Юрія Гагаріна, на якому виступає Десна.

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