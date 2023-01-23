Колишній тренер Карпат і скаут Павло Кучеров заявив, що Андрій Лунін та Андрій Ярмоленко мали теоретичні шанси приєднатись до лондонського клубу, де зараз грає Олександр Зінченко.

"Коли я працював у скаутському відділі Арсеналу, то радив їм Ярмоленка. "Каноніри" в той час якраз шукали вінгера. Також я наполегливо рекомендував Арсеналу й Евертону Луніна, коли він виступав у Дніпрі.

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Казав, що такого класного хлопця треба обов'язково брати. Як бачите, не помилився, зараз він у Реалі. Чому Арсенал і Евертон їх не підписали? Багато що в наш час вирішують агенти та їхні меркантильні інтереси. Не захотіли підписувати Луніна, тому що він був молодий і нікому не цікавий. Подумали, що таких ще п'ять буде", – цитує Кучерова FanDay.

Нагадаємо, Ярмоленко після відходу з Динамо у 2017-му грав за Борусію Дортмунд і Вест Хем, а зараз захищає кольори Аль-Айна. Лунін виступає за Реал Мадрид з 2018 року і встиг на правах оренди пограти за Леганес, Реал Вальядолід та Ов'єдо.

Реал пройшов до 1/8 фіналу Кубка, мінімально перегравши Касереньйо – Лунін провів третій "сухий" матч у клубному сезоні