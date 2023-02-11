"В останні тижні Ланг дуже добре поводиться не лише на полі. Він демонструє чудовий менталітет та тягне за собою хлопців.

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Яремчук також упорався зі своїми обов'язками у першому таймі. Але нападники живуть за рахунок голів. Коли команда погано біжить і м'ячі не залітають, важко увійти до цього ритму", – цитує Міньйоле офіційний сайт Брюгге.

Нагадаємо, напередодні Яремчук і Ко розійшлись миром з Уніон Сент-Жилуаз (1:1) у матчі 25-го туру Ліги Жупіле. Українець вийшов у старті і провів на полі 65 хвилин. Його суха серія налічує вже 10 матчів – востаннє Роман забивав ще у листопаді минулого року.

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