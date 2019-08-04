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Яремчук та Безус відзначилися голами за Гент

16:47 923 Читать на русском
Яремчук та Безус відзначилися голами за Гент
ФК Гент / сайт клубу

Українські гравці Гента Роман Яремчук та Роман Безус забили по голу у другому турі чемпіонату Бельгії.

Гент зустрічається з Ейпеном у другому турі чемпіонату Бельгії. Перший гол у матчі забив український захисник Ігор Пластун. Це взяття воріт стало дебютним для центрбека у складі Гента.

На 33-ій хвилині інший українець Роман Безус головою класно замкнув подачу партнера та зробив рахунок 3:0 на користь своєї команди. А на 41-ій хвилині команда українців заробила право на виконання пенальті, яке вдало реалізував нападник Роман Яремчук.

Після першого тайму Гент з трьома українцями у складі трощить Ейпен з рахунком 4:0.

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Гол Безуса:

Гол Яремчука:

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Головне Бельгія Відеоновини Роман Яремчук Роман Яремчук Ейпен Ейпен Українці за кордоном Роман Безус Роман Безус Гент Гент
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