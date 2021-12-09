"Вихід Бенфіки в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – велике досягнення для нас. Хоча, звичайно, якби Баварія не обіграла Барселону, все було б інакше. У першому таймі ми забили два м'ячі та чинили тиск на половині поля суперників. Динамо – сильна команда, в якій шестеро гравців збірної України. Як і Португалія, збірна України зіграє у плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу.

Бенфіка – Динамо – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Динамо контролювало гру у другому таймі та не дозволяло нам створювати моменти. Ми були змушені знизити темп, і нам було складно, адже ми не звикли так грати. Проте після проведених замін нашу гру вдалося покращити.

Ми маємо пресингувати суперника на його половині поля, коли він із м'ячем. Оборона на своїй половині поля – це не наш стиль, ми не звикли так грати. Після перерви почала впливати втома, і чинити такий самий тиск на Динамо, як у першому таймі, вже не виходило. Гравці, які вийшли на заміну, додали нам агресії, хоча ми вже вели в рахунку 2:0.

Вихід у плей-офф Ліги чемпіонів – це дуже важливий крок для будь-якої команди. А особливо важливо, коли ти залишаєш поза турніром таку команду, як Барселона. Зараз до нас буде підвищена увага. Перед нами не стоїть мета перемогти у Лізі чемпіонів, але ми віримо, що можемо пройти далі. Щодо жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, то у мене немає побажань. Але я вже знаю, що нам випаде одна із найсильніших команд. Вірю, що ми зможемо вийти до чвертьфіналу, незалежно від того, хто нам потрапить.

Враховуючи відбіркові матчі та груповий етап, ми провели 10 ігор у цьому розіграші Ліги чемпіонів. Ми мали вражаючу кампанію. Ми виграли п'ять матчів, три зіграли внічию і поступилися у двох. При цьому вибили Барселону з турніру та входимо до 16 найкращих команд Європи.

Яремчук? Не думаю, що він має великий вплив на гру нашої команди, але у нього хороші характеристики. Це була одна з найкращих ігор Яремчука за Бенфіку. Він забив гол і продовжував створювати глибину в атаках, навіть граючи спиною до воріт. Він пішов із поля, бо фізично вже трохи підсів. В останні кілька днів Роман не тренувався на повну силу через проблеми з м'язами. Я знав, що він не може зіграти два матчі поспіль – проти Спортінга та Динамо – тому ми їх чергували. Я задоволений його грою. Думаю, Яремчук допоможе нам досягти поставлених цілей", – цитує Жезуша офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Бенфіка у завершальному матчі групового етапу ЛЧ здолала Динамо (2:0) і пробилась у плей-офф турніру. Перший гол команди забив саме український легіонер португальців Роман Яремчук.

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