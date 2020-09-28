Роман Яремчук не полетів на матч із Динамо, а окремі ЗМІ вже пов'язують це з потенційним відходом українця. Найімовірнішим претендентом на гравця називають Болонью. Як стало відомо "Футбол 24", у шорт-листі команди Міхайловіча Яремчук перебуває лише на 5-6 позиції.

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Болонья готова заплатити 2 млн євро за оренду Романа та включити в угоду пункт про обов'язковий викуп влітку за 10 млн. Керівництво Гента така пропозиція не влаштовує, адже клуб хоче продати його за 20 млн євро. На українця претендують також Наполі, Лаціо, Рома та інші італійські клуби.

Нагадаємо, у поточному сезоні Роман Яремчук провів 7 матчів у футболці "буйволів" у всіх турнірах, відзначився голом та асистом.

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