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Яковенко забив у шостому матчі поспіль, однак не врятував Есб'єрг від поразки

19:22 724 Читать на русском
Яковенко забив у шостому матчі поспіль, однак не врятував Есб'єрг від поразки
Юрій Яковенко / ФК Есб'єрг

Нападник Есб'єрга Юрій Яковенко продовжив свою гольову серію у матчі 16 туру чемпіонату Данії проти Брондбю (1:2).

Чемпіонат Данії, 16 тур

Брондбю – Есб'єрг – 2:1

Голи: Мраз, 29, 35 – Яковенко, 75

Команда українського форварда зазнала подвійного удару в першому таймі – словак Самуель Мраз постійно залишався неприкритим у центрі штрафного майданчика і легко розстрілював голкіпера Есб'єрга.

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У другому таймі Юрій Яковенко подарував надію на очки гостям, головою пробивши в дев'ятку після подачі з кутового. Українець не йде з поля без гола вже у шостому матчі поспіль. Втім, його бомбардирські подвиги цього разу не допомогли команді уникнути поразки – 1:2.

Есб'єрг продовжив свою безвиграшну серію в чемпіонаті до шести турів і посідає передостанню сходинку з 10 очками в активі.

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Теги
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