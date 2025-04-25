Давід Луїс поділився відео, в якому він прощається зі своєю культовою стрижкою. Колишній переможець Ліги чемпіонів зробив це, тому що вже багато років бореться з випадінням волосся.

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"За ці роки я втратив частину волосся. Я багато років лікую своє облисіння. Тепер мені дедалі важче носити таку зачіску, яка в мене була колись – з локонами, як мені подобалося. Простіше було просто надіти кепку й укласти зачіску відповідним чином", – зазначив Луїс.

Давід приєднався до Форталези на початку цього року після трьох із половиною років у Фламенго і зіграв у всіх п'яти матчах чемпіонату сезону.