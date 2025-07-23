Воротар клубу Серії А отримав два місяці дискваліфікації за затягування часу
Воротар Удінезе Мадука Окойе підозрюється в неспортивній поведінці.
Національний федеральний трибунал FIGC дискваліфікував Окойє на два місяці, інформує офіційний сайт Удінезе. Під час матчу Лаціо – Удінезе він затягував час, за що отримав жовту картку. Як стало відомо пізніше, коефіцієнти на цю подію сильно "просіли" під час матчу – подія була надто очікуваною.
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В ході судового розгляду всі звинувачення в передбачуваному спортивному проступку були зняті, а рішення про двомісячну дискваліфікацію було засноване виключно на порушенні загального принципу лояльності (стаття 4 Федерального кодексу спортивного правосуддя).
Удінезе висловив задоволення повною непричетністю голкіпера до скандальної теорії договірних матчів.
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