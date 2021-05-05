"Центральний матч майбутнього туру відбудеться у Полтаві. Від результату поєдинку між Ворсклою та Десною залежить розподіл єврокубкових місць. Перемога одного з суперників багато в чому гарантує йому жадану позицію.

Десна може отримати серйозне кадрове підсилення напередодні битви за єврокубки з Ворсклою

Обидві команди на фініші сезону пригальмували. Головна причина, на мій погляд, це обмежений кадровий потенціал. Випало з обойми декілька основних виконавців і результати для Юрія Максимова і Олександра Рябоконя стали не такими райдужними. В очному ж поєдинку полтавчан і чернігівців я віддаю невелику перевагу Ворсклі.

Загалом, думаю, що кращі шанси на єврокубки у Колоса і Ворскли. Для Десни багато в чому визначальним стане майбутній матч. В цьому плані нинішній чемпіонат дуже цікавий. Хотілося б, щоб доля путівок до Європи вирішувалась в останньому турі", – сказав Воробей у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок між Ворсклою та Десною відбудеться у середу, 5 травня, о 19:00. У турнірній таблиці обидві команди набрали по 37 очок і ділять 5-6 сходинки.

Ворскла – Десна та ще два матчі УПЛ. Анонс