Депортіво Ла-Корунья зацікавлений у підписанні Назара Волошина, повідомляє видання RCD Info.

Зазначається, що ця операція є дуже важкою через високу вартість, а також тому, що Волошин не так давно продовжив контракт із Динамо.

Нагадаємо, Назар є вихованцем "біло-синіх", загалом провів за Динамо 92 матчі, у яких відзначився 18 голами та 16 асистами. Також провів за Кривбас на правах оренди пів року з липня по грудень 2022 року, відзначившись 4 голами в 13 матчах.

