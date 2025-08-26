Волошин потрапив на радари клубу з Іспанії – є одразу дві перешкоди трансферу
Вінгер Динамо Назар Волошин привернув інтерес з боку представника іспанської Сегунди – Депортіво.
Депортіво Ла-Корунья зацікавлений у підписанні Назара Волошина, повідомляє видання RCD Info.
Зазначається, що ця операція є дуже важкою через високу вартість, а також тому, що Волошин не так давно продовжив контракт із Динамо.
Нагадаємо, Назар є вихованцем "біло-синіх", загалом провів за Динамо 92 матчі, у яких відзначився 18 голами та 16 асистами. Також провів за Кривбас на правах оренди пів року з липня по грудень 2022 року, відзначившись 4 голами в 13 матчах.
