Винуватці названі, або "Найбільше посміховище в історії": нещадна реакція іспанських ЗМІ на Ліверпуль – Барселона

Барселона впустила Ліверпуль у фінал Ліги чемпіонів 2018/19, розтринькавши перевагу в 3 сухі голи. Цьогорічна ЛЧ подарувала черговий космічний камбек.

Напевно, небагато фанатів футболу сподівались чогось такого. Ліверпуль розтрощив Барселону без Салаха, Фірміно та Кейта, з травмованим у першому таймі Робертсоном. Каталонці знову зустріли римських демонів, розгубивши перевагу в 3 голи (від Роми рік тому вилетіли після 4:1 на Камп Ноу, щоправда у чвертьфіналі). Мадридські та каталонські ЗМІ не шкодували безжальної критики на адресу команди Ернесто Вальверде. "Футбол 24" зібрав найкраще.

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"Фіаско Барси без душі на Енфілді. Ліверпуль без Салаха та Фірміно викидає її за борт. Четвертий гол, який виставляє на сміх, це ніби надгробний напис для команди, яка повторила історію з Рима. Непростимо безглузда Барселона прощається з Лігою чемпіонів. Зараз команда Вальверде знову підготувала незабутню ніч, яку буде ще важче переболіти, ніж римську дискредитацію. Усе через її гріхи: легкі втрати, паніку. Просто катаклізм.

Минулорічна поразка в Римі піддала сумніву профпридатність Ернесто Вальверде, а тепер ці голоси повернуться з подвоєною силою. За 2 повні матчі він так і не знайшов спосіб нейтралізувати ідеї суперника. Можна говорити про футбольну імпотенцію гравців Барси, яких переросло це завдання. Ліверпуль же бився за справедливість і заслужено пройшов далі", – пише провідне каталонське видання.

AS: Ліверпуль розчавив розбиту Барселону, як таргана

"Трагедія Барселони на Енфілді. Нове фіаско в ЛЧ і прощання з мріями про триплет. Ліверпуль розчавив розбиту команду, немов таргана. Барса припускалась найгірших помилок, а те, як вона пропустила 4-й гол, не може трапитись з футболістами-професіоналами. Фіаско було за всіма статтями. Гекатомба "кулес" і героїчний Ліверпуль. Цей результат на Енфілді залишиться великою віхою європейського сезону, приєднавшись до списку найгірших катастроф Барси: фіналу в Берні, Севільї, падіння в Римі.

Футбол повстає проти всіх правил, і ця Ліга чемпіонів – найкращий символ. Стара гордість притаманна Ліверпулю – її вкоренив ще Шенклі, а посилив Пейслі. Це був бунт командного духу проти всесвітньої могутності – Барселони, в якої був Мессі, можливо, найкращий в історії. У свої найкращі роки ця команда встановлювала темп для всієї Європи. Ця легенда досі в умах вболівальників. Багато в чому завдяки перемозі після 0:3 над Міланом у фіналі, і зараз з камбеком після поразки 0:3 від Барси".

L'Esportiu: Нічого не навчились, чекайте наслідків

"Ліверпуль висміяв Барсу, яка заслужено вилетіла з ЛЧ. Команда повторює помилки, які, здавалось, уже забуті. Це здавалось неможливим, але сталося знову. Наслідки можуть бути для всіх. Їх попередили у чвертьфіналі минулого сезону в Римі, але цього разу "синьо-гранатові" зіграли таку ж жалюгідну виставу. Жодна з команд не повернулась у гру після поразки 0:3 у першому півфіналі, відколи Кубок чемпіонів став Лігою. Ліверпуль створив камбек без двох великих зірок (Салаха та Фірміно), безжально викладаючись на всі 200 відсотків.

Альба незрозумілим чином втрачав м'ячі при перших двох голах суперника. Бускетс був занадто повільним, програючи гравцям Ліверпуля в більшості моментів. Коутінью просто не існувало на полі, доводячи, що Барсу чекає велике літо в роздумах над продовженням співпраці з ним. Ці троє імен стали ударом для команди, яка не могла нічого протиставити Фабінью, що бігав за 5-х, і всюдисущого Хендерсона. Луїс Суарес, якого фанати його колишньої команди ображали весь матч, продовжує мовчати в ЛЧ за межами Камп Ноу з... вересня 2015-го.

Четвертий гол ілюструє цей Ліверпуль. Коли Барса увімкнулась на розіграші кутового, м'яч уже був у її воротах, а команда за межами мадридського фіналу. Ніхто не був у змозі відреагувати. Після голів Вейналдума настало невелике перемир'я. Оріджі, який грав мало, забив у непростимий для захисту Барселони спосіб. Нова ганьба в ЛЧ матиме наслідки або для складу, або для тренерської лави. Адже те, що трапилось в Римі, було дуже погано. А повтор може викликати кризу в клубі, який більше не відповідає лізі".

Marca: Історичний провал

"Після 3:0 у першому матчі...З травмованими зірками Ліверпуля... З виграним чемпіонатом... З пам'яттю про розгром від Роми... З Реалом, який уже вилетів... З фіналом на мадридському Ванда Метрополітано... З найкращим гравцем світу у складі... Барса мала все перед реваншем, але і так вилетіла з ЛЧ. Ліверпуль та його фанати заслужили 10 балів за цю зустріч. Історичний провал, який пам'ятатимуть, як і багато інших, але може боліти ще сильніше, ніж провал у Римі.

Барселона просто була надзвичайно слабкою, в чому винні усі. Мессі був анонімом, Ракітіч та Альба припускались занадто численних помилок, а Вальверде не впорався з катастрофою, яка насувалась. З римських канікул на концерт у Ліверпулі. Щоправда далеко не Бітлз. Дві найтемніші ночі Барселони за якийсь рік з Вальверде на лавці, який стає центром для критики. Про таке буде важко забути".

Sport: Найбільше посміховисько в історії

"Виліт з Ліги чемпіонів у спосіб, який неможливо пробачити. Барса написала одну з найчорніших сторінок своєї історії. Як і в Римі, команда Вальверде не змогла керувати своєю перевагою, а четвертий гол висміяв усіх. Історична катастрофа. Рим не був сном, зараз вони скопіювали цю ганебну насмішку. Ліверпуль помилував Барсу на Камп Ноу, а каталонці зробили те саме на Енфілді перед кращим суперником".

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Фанати Барси вважають головним винуватцем такого результату саме наставника (майже 60%). На гравців вину покладають 33%. А ось керівництву клубу та генію Юргена Клоппа дісталось лише по 4%. "Ця поразка настільки серйозна, що залишає непередбачувані наслідки: багато гравців погано себе проявили, а деякі з них навіть не повинні більше носити цю футболку", – безжальний вердикт від боса популярного каталонського видання.

"ЛЧ – завелика для Вальверде. Найгірша ніч останніх десятиліть, а може, й в історії. Ніщо не здатне краще підсумувати "Ватерлоо" Барси, ніж четвертий гол. Весь колектив перетворився на статую, а гравці продовжили спостерігати з опущеними руками за вирішальним ударом. Команда, яка здавалась солідною, амбітною і збалансованою, була принижена і роздерта на шматки Ліверпулем. Барса роками з гуркотом падає на виїзді (3:0 від Ювентуса, 4:0 від ПСЖ, 3:0 від Роми), але важко знайти більш болючу і гротескну поразку.

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Вальверде не зробив жодних висновків, ні з Риму, ні з першої гри, поставивши на Коутінью, зневаживши контролем над грою і зреагувавши надто пізно, після години гри. Це тренер, який показав здатність вигравати внутрішні турніри, але його менталітет недостатній для такого великого турніру, як ЛЧ. Майбутнє тренера під питанням, а президент Бартомеу зіткнувся тривожним сценарієм і необхідністю провести швидку чистку в роздягальні. Від сьогодні Барса входить у невідомість".