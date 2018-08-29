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Вест Хем з Ярмоленком здійснив камбек у Кубку англійської ліги проти Вімблдона

00:05 1296 Читать на русском
Вест Хем з Ярмоленком здійснив камбек у Кубку англійської ліги проти Вімблдона
Вімблдон – Вест Хем / Фото ФК Вімблдон

У матчі 1/32 фіналу Кубка англійської ліги Вест Хем здобув вольову перемогу над Вімблдоном.

Вже на 2-й хвилині поєдинку "молотобійці" не змогли заблокувати удар Джо Піготта, після якого м'яч потрапив у сітку воріт. Це був один з 2-х ударів, на які спромоглись гравці Вімблдона за весь матч. На 18-й хвилині 2-гу жовту отримав Родні Макдональд, залишивши представника 3-го дивізіону Англії у меншості.

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Вест Хем відразу кинувся рятувати ситуацію, та незважаючи на велику кількість моментів, на перерву команди пішли за мінімальної переваги Вімблдона.

У другій половині зустрічі на полі з'явився Феліпе Андерсон, який вирівняв ситуацію на 63-й хвилині. До кінця поєдинку гравці Вест Хема забили ще двічі. Відзначались Анжело Огбонна та Хав’єр Чічаріто.

Український півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко провів на полі 90 хвилин, та не зумів відзначитись результативними діями.

Кубок англійської ліги, 1/32 фіналу

Вімблдон – Вест Хем – 1:3

Голи: Піготт, 2 – Андерсон, 63, Огбонна, 83, Чічаріто, 90+2

Вилучення: Макдональд, 18

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Теги
Англія Кубок англійської ліги Вест Хем Вест Хем АФК Вімблдон Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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