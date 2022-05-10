"За три тури до кінця сезону нам вдалося виграти чемпіонат достроково. Ми завершили розпочату тренерським штабом роботу.

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Водночас моє серце було сповнене суперечливих почуттів. З одного боку, перемога у чемпіонаті наповнює моє серце радістю, з іншого – неспокійна ситуація у моїй країні засмучує.

Чи хочу я продовжити працювати в Шерифі і знову зробити його чемпіоном? Дуже складно зараз відповісти на це запитання. Складно скласти план через ситуацію в Україні, я хочу миру в країні якнайшвидше", – цитує Вернидуба Moldfootball.com.

До слова, український фахівець очолив молдовський клуб у грудні 2020-го. Його контракт з тираспольцями чинний до 31 грудня 2024 року. Нині Вернидуб, який ще 28 лютого вступив до лав територіальної оборони, перебуває у складі ЗСУ в одній з гарячих точок.

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