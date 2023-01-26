Кубок Іспанії, 1/4 фіналу

Валенсія – Атлетік – 1:3

Голи: де Маркос, 43 (авт) – Муніаін, 35, Неко Вільямс, 45, Весга, 74 (п)

У Ріно Гаттузо серйозні проблеми. Якщо не враховувати зустрічі з командами із нижчих ліг, то у Валенсії лише одна перемога за 10 останніх офіційних матчів. "Кажани" у новому році поки так і не спромоглися обіграти команду з елітного іспанського дивізіону. Доводилося радіти лише успіхам у Кубку Іспанії, але й цьому прийшов кінець.

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Атлетік із Більбао ще в першому таймі дав зрозуміти, що шансів у Валенсії буде небагато. Баски забили три голи. Щоправда, один із них – у свої ворота. Підопічні Ернесто Вальверде змусили суперників помилятися під пресингом та відразу ж карали. У другому таймі "червоно-білі" лише закріпили свою перевагу завдяки пенальті та вийшли до півфіналу.