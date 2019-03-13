УЄФА розпочав розслідування висловлювань Неймара після матчу з Манчестер Юнайтед

Дисциплінарний комітет УЄФА відкрив справу стосовно поведінки форварда ПСЖ Неймара після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед.

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що Дисциплінарний комітет розпочав розслідування висловлювань Неймара, який облаяв арбітра у соцмережах після матчу проти Манчестер Юнайтед.

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Справа була відкрита відповідно до статті 31 (3) Дисциплінарного комітету УЄФА.

Нагадаємо, ПСЖ на останніх секундах матчу отримав пенальті у власні ворота після використання VAR, а Маркус Решфорд забив переможний гол і вивів "червоних дияволів" у чвертьфінал.