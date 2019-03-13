toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
БАВАРІЯ - ЛІВЕРПУЛЬ ДИНАМО - ЧЕЛСІ БАРСЕЛОНА - ЛІОН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

УЄФА розпочав розслідування висловлювань Неймара після матчу з Манчестер Юнайтед

16:37 616 Читать на русском
УЄФА розпочав розслідування висловлювань Неймара після матчу з Манчестер Юнайтед
Неймар / соцмережі

Дисциплінарний комітет УЄФА відкрив справу стосовно поведінки форварда ПСЖ Неймара після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що Дисциплінарний комітет розпочав розслідування висловлювань Неймара, який облаяв арбітра у соцмережах після матчу проти Манчестер Юнайтед.

Кошмар, прокляття, приниження, або Чому Неймар та Мбаппе можуть втекти у Мадрид: реакція світових ЗМІ на ПСЖ – МЮ

Справа була відкрита відповідно до статті 31 (3) Дисциплінарного комітету УЄФА.

Нагадаємо, ПСЖ на останніх секундах матчу отримав пенальті у власні ворота після використання VAR, а Маркус Решфорд забив переможний гол і вивів "червоних дияволів" у чвертьфінал.

Теги
Ліга чемпіонів ПСЖ - Манчестер Юнайтед ПСЖ ПСЖ УЄФА Неймар Неймар Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
58
хв
Баварія
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук