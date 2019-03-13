УЄФА розпочав розслідування висловлювань Неймара після матчу з Манчестер Юнайтед

Ліга Європи — 17:21 355
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Динамо – Челсі: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича
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Найчорніший чвертьфінал Іспанії в Лізі чемпіонів за 9 чи 14 років – гарна прикмета для Ювентуса та нові королі ЄвропиЛіга чемпіонів — 17:10 948
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Динамо – Челсі: пряма трансляція передматчевої прес-конференції Олександра ХацкевичаЛіга Європи — 16:12 376
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"Романчук програв конкуренцію у збірній Польщі". Чому Костевич у Леху – під загрозою, а до Шевченка – велика повагаІнтерв’ю — 16:00 3255
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Зінченко vs Коноплянка в ЛЧ: ідеальний дует з героєм матчу та гольові атаки проти єдиного удару в площину та псевдошансуЛіга чемпіонів — 14:12 3710