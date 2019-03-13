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УЕФА начал расследование высказываний Неймара после матча с Манчестер Юнайтед

16:40 66 Читати українською
УЕФА начал расследование высказываний Неймара после матча с Манчестер Юнайтед
Неймар / соцсети

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело в отношении поведения форварда ПСЖ Неймара после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что Дисциплинарный комитет начал расследование высказываний Неймара, который обругал арбитра в соцсетях после матча против Манчестер Юнайтед.

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Дело было открыто в соответствии со статьей 31 (3) Дисциплинарного комитета УЕФА.

Напомним, ПСЖ на последних секундах матча получил пенальти в свои ворота после использования VAR, а Маркус Решфорд забил победный гол и вывел "красных дьяволов" в четвертьфинал.

Теги
Лига чемпионов ПСЖ - Манчестер Юнайтед ПСЖ ПСЖ УЕФА Неймар Неймар Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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