УЕФА начал расследование высказываний Неймара после матча с Манчестер Юнайтед

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело в отношении поведения форварда ПСЖ Неймара после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что Дисциплинарный комитет начал расследование высказываний Неймара, который обругал арбитра в соцсетях после матча против Манчестер Юнайтед.

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Дело было открыто в соответствии со статьей 31 (3) Дисциплинарного комитета УЕФА.

Напомним, ПСЖ на последних секундах матча получил пенальти в свои ворота после использования VAR, а Маркус Решфорд забил победный гол и вывел "красных дьяволов" в четвертьфинал.