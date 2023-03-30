Колишній хавбек Динамо Олексій Михайличенко отримав привітання від УЄФА з нагоди свого 60-річчя.

УЄФА у своєму твіттері привітав колишнього хавбека Динамо та збірної СРСР Олексія Михайличенка, якому виповнилось 60 років.

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У дописі виклали відео з голом Михайличенка на Євро-1988 у ворота Англії. Тоді збірна СРСР з Олексієм у складі посіла друге місце на чемпіонаті Європи.

За свою кар'єру Михайличенко встиг пограти за Динамо, Сампдорію, Рейнджерс та вигравав чемпіонат Італії, Кубок кубків, 5 разів ставав чемпіоном Шотландії, 3 рази вигравав Кубок Шотландії, 2 Кубка Ліги, тричі вигравав чемпіонат СРСР та стільки ж Кубок СРСР.

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