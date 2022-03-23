Росія звертається в УЄФА з проханнями проведення чемпіонату Європи та вдає вигляд, що спорт – поза політикою. Дуже ймовірно, що окупанти знову будуть послані до військового корабля.

Прес-служба УЄФА на офіційному сайті підтвердила, що отримала заявки щодо зацікавленості в проведенні чемпіонатів Європи у 2028 та 2032 роках від чотирьох потенційних претендентів.

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Футбольні асоціації Англії, Північної Ірландії, Ірландії, Шотландії й Уельсу подали спільну заявку на Євро-2028. Росія й Туреччина зацікавлені в проведенні Євро-2028 та Євро-2032. А от Італія висловила готовність прийняти турнір в 2032-му.

23 березня – останній день подачі заявок на проведення змагань. Півтора року відводиться на розгляд конкурентів та оцінку їхньої готовності. Остаточно господар двох євротурнірів визначиться у вересні 2023 року. Раніше очікувалось, що через відсутність конкурентів Великобританія та Ірландія стануть господарями Євро-2028 і про це оголосять вже 7 квітня 2022-го.

Зауважимо також, що наразі Російський футбольний союз безрезультатно судиться з УЄФА та ФІФА щодо відсторонення своїх команд від міжнародних змагань.

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