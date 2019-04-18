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УЄФА назвав імена претендентів на найкращий гол 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

11:43 190 Читать на русском
УЄФА назвав імена претендентів на найкращий гол 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Рахім Стерлінг / фото із соцмереж

Названі чотири претенденти на найкращий гол чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Серед номінантів опинилися півзахисник Барселони Філіппе Коутінью – автор голу в ворота Манчестер Юнайтед (3:0), Давід Нерес (Аякс) – гол в першому матчі з Ювентусом (1:1), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті) і його м'яч, забитий у ворота Тоттенхема (4:3), Ліонель Мессі (Барселона) – гол у зустрічі з МЮ (3:0).

Мессі та Фірміно – серед номінантів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Проголосувати за автора найкращого голу в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів можна на офіційному сайті УЄФА.

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Ліга чемпіонів Відеоновини Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Давід Нерес Давід Нерес Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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