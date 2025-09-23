Як стало відомо "Футбол 24", Максим Боднарюк, який виступає на юнацьку команду Новари, потрапив у сферу інтересів збірної Румунії. 16-річний українець є уродженцем Чернівців.

Півзахисник розпочинав у системі чернівецької Буковини, грав із нинішнім вундеркіндом Барси Артемом Рибаком. Після початку війни опинився в Італії, де захищає кольори клубу Новара. Він – один із лідерів у своїй віковій категорії.

Представники юнацьких збірних Румунії переглядали матч Новари проти команди, в якій грав румун, але звернули увагу на Боднарюка. Румунські скаути хочуть скористатися тим, що Максим народився на Буковині. Крім того, 16-річний хавбек досі не викликався до збірної України U-16.

