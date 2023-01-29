Зимове трансферне вікно, яке вже стало історичним для українського футболу, закриється за два дні. Чи опиниться ще хтось із наших співвітчизників на Туманному Альбіоні – дивіться на "Футбол 24".

Чи перейде Микола Матвієнко у Брайтон і наскільки реальними є чутки про інтерес Евертона до Артема Довбика? Чи варто Віталію Миколенку шукати нову команду після звільнення Френка Лемпарда? Про це, а також про емоції Олександра Зінченка після поразки Арсенала від його колишньої команди дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Ман Сіті вибив Арсенал з Кубка Англії – Зінченко міг рятувати й отримати вилучення, суворий і елегантний урок наступника