Захисник Луго Орест Лебеденко близький до переходу в Депортіво, повідомляє ElProgreso.

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Клуб з Ла-Коруньї, який бореться за вихід у Сегунду, бачить в українцеві підсилення оборонноїї ланки команди. За інофрмацією джерела, Луго також зацікавлений у трансфері Лебеденка, адже хоче скоротити зарплатну відомість і отримати за гравця компенсацію – його контракт закінчується вже цього літа.

Нагадаємо, Орест перейшов у Луго у січні 2019 року з Карпат за 700 тисяч євро. За цей час він також встиг відіграти півтора сезони в оренді у донецькому Олімпіку. У поточному сезоні Лебеденко провів за галісійців 12 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

До слова, нещодавно у Депортіво перейшов ще один екс-представник Карпат – Лукас Перес.

Луго після 23 турів йде у турнірній таблиці Сегунди у зоні вильоту (20 сходинка, 21 очко). Депортіво після 19-ти турів – четвертий у третій лізі (35 очок).

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