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Український голкіпер перейшов у болгарський Бероє

18:59 253 Читать на русском
Український голкіпер перейшов у болгарський Бероє
Геннадій Ганєв / Фото з відкритих джерел

Черговий український легіонер спробує щастя у новому клубі.

Український воротар Геннадій Ганєв поповнив ряди болгарського клубу Бероє, повідомляє видання Sportal.bg. 29-річний голкіпер, який має болгарське коріння, не витримав конкуренції з основним воротарем свого попереднього клубу Дунав Русе і так і не зіграв жодного матчу за команду.

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Раніше Ганєв у чемпіонаті Болгарії встиг пограти за Верею під керівництвом Олександра Севідова. В українці він захищав ворота Чорноморця, вінницької Ниви, алчевської Сталі, Гірника, Зірки та Інгульця.

До слова, новий клуб українця – Бероє – посідає у чемпіонаті Болгарії сьому сходинку.

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Теги
Бероє Бероє Геннадій Ганєв Геннадій Ганєв Дунав Русе Дунав Русе Верея Верея Українці за кордоном Світ Легіонерський хліб
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