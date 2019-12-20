Український голкіпер перейшов у болгарський Бероє

Черговий український легіонер спробує щастя у новому клубі.

Український воротар Геннадій Ганєв поповнив ряди болгарського клубу Бероє, повідомляє видання Sportal.bg. 29-річний голкіпер, який має болгарське коріння, не витримав конкуренції з основним воротарем свого попереднього клубу Дунав Русе і так і не зіграв жодного матчу за команду.

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Раніше Ганєв у чемпіонаті Болгарії встиг пограти за Верею під керівництвом Олександра Севідова. В українці він захищав ворота Чорноморця, вінницької Ниви, алчевської Сталі, Гірника, Зірки та Інгульця.

До слова, новий клуб українця – Бероє – посідає у чемпіонаті Болгарії сьому сходинку.

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