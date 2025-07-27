Українська бригада арбітрів обслуговуватиме матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між румунським Стяуа та македонською Шкендією, повідомляє УЄФА.

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Головним арбітром поєдинку призначено Олексія Деревінського. Йому допомагатимуть Віктор Матяш та Олексій Миронов. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Дмитро Панчишин. За роботу системи VAR також відповідатимуть арбітри з України – Микола Балакін та Денис Шурман (асистент арбітра VAR).

Матч між Стяуа та Шкендією відбудеться 30 липня на стадіоні Арена Націонале у Бухаресті (Румунія). Поєдинок розпочнеться о 20:30 за київським часом. До слова, перша гра між цими командами завершилася мінімальною перемогою Шкендії – 1:0.

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