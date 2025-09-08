Український півзахисник Іван Струк дебютував за юнацьку збірну Латвії U-19. 17-річний уродженець Чорткова з Тернопільської області вийшов у стартовому складі латвійців на товариську гру проти однолітків з Мальти (3:0).

Після матчу Іван на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram виклав фото з гри, написавши: "Гордий грати за Латвію". Кумедно, що на Transfermarkt прізвище українця вже змінено на латвійський манір – Струкс.

Нагадаємо, у грудні 2022 року 16-річний Струк приєднався до Академії Челсі. Тоді з 9-ти претендентів контракт запропонували лише українцю (до слова, серед конкурентів був навіть один із синів Андрія Шевченка). Однак Іван не зумів зарекомендувати себе в лондонському клубі і в серпні 2023-го перебрався до Сандерленда, де виступав спочатку за U-16, а потім за U-18 (разом з Джобом Беллінгемом).

До слова, родина Струка має футбольну історію. Так, його батько, Ігор Струк, виступав за чортківський Кристал та тернопільську Ниву. Дідусь, Іван Струк, грав за чортківський Кристал, тернопільську Ниву, івано-франківський Спартак, а також тричі ставав володарем кубка СРСР "Золотий колос" серед сільських команд у складі бучацького Колоса.