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Українець Сердюк став гравцем Боавішти

10:40 1206 Читать на русском
Українець Сердюк став гравцем Боавішти
Євген Сердюк / Інстаграм футболіста

Український нападник Євген Сердюк перейшов у Боавішту.

20-річний український нападник перейшов у Боавішту та підписав контракт на 3 роки, повідомляє твіттер португальського клубу. Інші деталі угоди наразі невідомі.

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До слова, колишньою командою Сердюка була Фатіма з третьої за силою ліги Португалії, у попередньому клубі українець забив 10 голів у 15 матчах.

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Зауважимо, що новий клуб українця виступає у елітному дивізіоні чемпіонату Португалії. Боавішта посідає 16 місце і знаходиться у зоні вильоту.

Теги
Головне Українці за кордоном Португалія Боавішта Боавішта Євген Сердюк Євген Сердюк
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