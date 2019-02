Українець Сердюк став гравцем Боавішти

Український нападник Євген Сердюк перейшов у Боавішту.

20-річний український нападник перейшов у Боавішту та підписав контракт на 3 роки, повідомляє твіттер португальського клубу. Інші деталі угоди наразі невідомі.

Гладкий став гравцем Адана Демірспора

До слова, колишньою командою Сердюка була Фатіма з третьої за силою ліги Португалії, у попередньому клубі українець забив 10 голів у 15 матчах.

Зінченко претендує на звання автора найкращого гола Манчестер Сіті в січні

Зауважимо, що новий клуб українця виступає у елітному дивізіоні чемпіонату Португалії. Боавішта посідає 16 місце і знаходиться у зоні вильоту.

Jeka é reforço do Boavista



Yevhenii Serdiuk, mais conhecido por Jeka, assina pelo Boavista até 2022.

O avançado ucraniano, de 20 anos, chega do Fátima, com 10 golos apontados em 15 jogos.



Bem-vindo! pic.twitter.com/exBAt3KuXV