Українець продовжує феєрити в Барселоні – оформив дубль та віддав топовий асист (ВІДЕО)
Півзахисник Барселони Артем Рибак продовжує запалювати в Іспанії.
Чемпіонат Іспанії U-16
Атлетік Сегре U-16 – Барселона U-16 – 0:5
Голи: Рибак, 14, 56, Балмон, 20, 39, Бассас, 45
Головною зіркою матчу став український півзахисник Барселони Артем Рибак. Він відкрив рахунок уже на 14-й хвилині: опинився першим на підбиранні і відправив м’яч у ворота.
Також Рибак віддав неймовірний асист на другий гол Балмона на 39-й хвилині (до цього він забив ще на 20-й). Артем обіграв суперника на прийомі біля лицевої, розвернувся і майстерно скинув під удар Балмону!
Барселона відзначилася ще двома м’ячами: Бассас завершив результативну атаку на 45-й хвилині, а Рибак ще раз продемонстрував свій клас і оформив дубль. У підсумку Барселона розгромила Атлетік Сегре з рахунком 5:0.
