Чемпіонат Іспанії U-16

Атлетік Сегре U-16 – Барселона U-16 – 0:5

Голи: Рибак, 14, 56, Балмон, 20, 39, Бассас, 45

Головною зіркою матчу став український півзахисник Барселони Артем Рибак. Він відкрив рахунок уже на 14-й хвилині: опинився першим на підбиранні і відправив м’яч у ворота.

Барселона виграла чемпіонат світу – єдиний гол забив гравець збірної України у стилі Мессі

Також Рибак віддав неймовірний асист на другий гол Балмона на 39-й хвилині (до цього він забив ще на 20-й). Артем обіграв суперника на прийомі біля лицевої, розвернувся і майстерно скинув під удар Балмону!

Барселона відзначилася ще двома м’ячами: Бассас завершив результативну атаку на 45-й хвилині, а Рибак ще раз продемонстрував свій клас і оформив дубль. У підсумку Барселона розгромила Атлетік Сегре з рахунком 5:0.

Gol de Artem Rybak, me parece un auténtico jugadorazo el ucraniano pic.twitter.com/MfIPgGti7V — Juan (@juaniyo05_) September 20, 2025

GOOOOAL! Unai Balmon scores a brace. Incredible assist by Artem Rybak. 3-0 pic.twitter.com/SCnzGaSzRj — ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) September 20, 2025

