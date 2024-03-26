Збірна України у фінальному матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 зіграє з Ісландією. Інформація про стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Зустріч збірної України з Ісландією відбудеться у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена". Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Ісландія на "Футбол 24", стартує о 21:45 за київським часом. Переможець цього поєдинку отримає путівку до фінальної частини Євро-2024.

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Де дивитися матч Україна – Ісландія онлайн? Телетрансляція доступна на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки). Також поєдинок Україна – Ісландія покаже Суспільне. Гру можна переглянути в цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT, які не мають прав на трансляцію матчів відбору Євро-2024).

Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк та Данило Сікан залишились поза заявкою збірної України.

Сергій Ребров зробив три зміни у складі після матчу з Боснією. Олександр Зінченко, Олександр Зубков і Артем Довбик опинилися в запасі. У старт збірної України потрапили Віктор Циганков, Роман Яремчук і Руслан Маліновський.

Стартові склади

Україна: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Бражко, Маліновський, Судаков – Циганков, Яремчук, Мудрик.

Запасні: Трубін, Бущан, Михайліченко, Таловєров, Сидорчук, Шапаренко, Зінченко, Довбик, Бондар, Тимчик, Ванат, Зубков.

Ісландія: Вальдімарссон – Паульсон, Інгасон, Гретарссон, Торарінсон – Й. Гудмундссон, Харальдсон, Траустасон, Торстейнссон – А. Гудмундссон, Гудйонсен.

Запасні: Олафссон, Гуннарссон, Сампстед, Херманнссон, Еллертссон, Фіннбогасон, Фіннссон, Віллумссон, Андерсон, Йоуханнессон, Оскарссон, Хлінссон.

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