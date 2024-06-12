Українського футболіста вірменського походження Артема Мурадяна мають намір залучити до збірної України U-17, повідомляє Legioners.UA.

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Юний вінгер виїхав до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення Росії, де почав виступати за Байєр Юрдінген, за який забив понад 20 голів за сезон. Після цього Мурадян перебрався до юніорської команди Борусії Менхенгладбах.

Перші кроки у футболі Артем Мурадян робив у ФК Одеса, після чого перебрався в Чорноморець, а після був запрошений до академії київського Динамо, де виступав протягом двох років. Також Мурадяна має намір заграти за свої збірні і Федерація футболу Вірменії.

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