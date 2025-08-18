Як повідомляє zhitomir.info, головне слідче управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора від 11 липня 2025 року розслідує кримінальне провадження № 42025000000000554 щодо заволодіння коштами президента клубу Геннадія Буткевича.

"Це знищення команди": Буткевич поскаржився на графік українських клубів у єврокубках

Згідно з ухвалами Печерського районного суду Києва від 25 липня, слідчі встановили факти шахрайських дій, метою яких було заволодіння грошима власника Полісся на суму понад 220 тисяч доларів США. До цього, за даними слідства, причетні двоє громадян України, які працювали або досі працюють у клубі.

В ухвалах йдеться, що один з них із березня 2024 року працював менеджером зі спортивного персоналу, а навесні 2025 року був призначений технічним директором. Інший у період з січня 2024 по січень 2025 обіймав посади спортивного директора, а потім – віцепрезидента клубу. Опис вказує на Володимира Теслю, про звільнення якого стало відомо на початку лютого 2025 року.

В межах розслідування поліція провела обшуки. Серед вилучених речей – мобільний телефон iPhone темно-зеленого кольору з чохлом із написом "STROKIE" та іменем Volodymyr Teslya. Суд дав дозвіл на арешт знайденого майна.

Варто додати, що у травні цього року Полісся відсторонило від роботи шеф-скаута Анатолія Волкова та операційного менеджера Івана Трубочкіна. Водночас із текстів ухвал незрозуміло, чи мають вони стосунок до цього провадження.

Нагадаємо, Тесля був призначений віцепрезидентом клубу у травні 2024-го, до цього він працював спортивним директором. Раніше вінгер житомирян Бені Макуана скаржився, що клуб не віддавав йому паспорт. Повідомлялось, що саме Тесля не повертав документ футболісту.

"Годі Буткевичу гладити їх по голівках": відомий тренер дав пораду президенту Полісся