У Мексиці під час матчу дитячих команд батьки влаштували бійку – моторошне відео

У Мексиці пристрасті палають навіть під час матчів дитячих команд. Батьки та родичі футболістів влаштували бійку.

У Мексиці під час матчу дитячих команд стався моторошний епізод. Батьки та родичі юних талантів не стримали емоцій та влаштували бійку на трибунах.

Мексика – США – 1:0 – відео тріумфального гола та огляд фіналу Золотого кубка КОНКАКАФ

У ході сутички вони використовували парасолі та інші підручні засоби. Інцидент стався в околицях невеликого міста Аламос.

Нагадаємо, збірна Мексики у фіналі Золотого кубка КОНКАКАФ перемогла США (1:0) та стала переможцем турніру.