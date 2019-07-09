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У Мексиці під час матчу дитячих команд батьки влаштували бійку – моторошне відео

12:16 298 Читать на русском
У Мексиці під час матчу дитячих команд батьки влаштували бійку – моторошне відео
Мексиканські вболівальники / The18

У Мексиці пристрасті палають навіть під час матчів дитячих команд. Батьки та родичі футболістів влаштували бійку.

У Мексиці під час матчу дитячих команд стався моторошний епізод. Батьки та родичі юних талантів не стримали емоцій та влаштували бійку на трибунах.

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У ході сутички вони використовували парасолі та інші підручні засоби. Інцидент стався в околицях невеликого міста Аламос.

Нагадаємо, збірна Мексики у фіналі Золотого кубка КОНКАКАФ перемогла США (1:0) та стала переможцем турніру.

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