"Почуваюся тут щасливим, разом зі своєю сім’єю. Я розмовляв із представниками тренерського штабу. Вони хочуть, щоб я був тут. Думаю, це найважливіша річ. Я тут через головного тренера, його штаб та Пере Гвардіолу. Він зробив багато для мене та моєї родини.

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Так, цей рік був найгіршим у моєму житті та у житті українців. Це катастрофа для нас, люди борються за нашу свободу. Дякую їм за те, що вони роблять для України та нашого народу. Звісно, Європа також намагається допомагати, їм теж вдячний.

Я бачив останні матчі Жирони, вони чудово грають. Думаю, це найкращий крок для мене. Хочу розвиватися та рости разом з командою, стати кращим футболістом. Робитиму все, що в моїх силах, та кожного дня вчитимусь у тренерів та партнерів. Сподіваюся, вони мені допоможуть. Головний тренер сказав, що завтра тренуватимусь з командою, хочу зробити це якнайшвидше. Я лише вийшов з відпустки, але хочу якнайшвидше допомогти.

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Я не люблю розповідати про себе, мені подобається демонструвати, на що я здатний. Сподіваюся, допоможу Жироні усім, чим зможу", – сказав Циганков у коментарі прес-службі свого нового клубу.