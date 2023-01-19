18 січня 25-річного українця презентували у статусі гравця "біло-червоних". Вже сьогодні він провів перше тренування.

Циганков привіз у Жирону ще й нового "опорника" – кумедне відео з презентації

Розпочалось все для Віктора коридором зі стусанами, що є доволі поширеним привітанням новачків. А далі вінгер збірної України разом з усіма займався. Кадри з дебютного тренування з'явились у клубному Instagram.

Нагадаємо, колишній лідер Динамо підписав контракт із Жироною до літа 2027 року. Кияни заробили на його трансфері 5 мільйонів євро і ще отримають 50% від суми майбутнього продажу.

Свій наступний матч підопічні Мічела Санчеса проведу 22 січня – виїзд до Вільяреала у 18 турі Прімери. Чи зіграє у поєдинку Циганков, поки невідомо.

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