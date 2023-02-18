Півзахисник Віктор Циганков в поділився думками після матчу з Альмерією.

Жирона у 22 турі розгромила Альмерію з рахунком 6:2. Віктор Циганков вийшов у стартовому складі команди. Він відзначився голом та оформив результативну передачу.

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"Фантастична командна робота та неймовірна підтримка від Монтіліві. Тільки вперед Жирона", - написав у своєму інстаграмі гравець.

Нагадаємо, що наступний матч Жирона проведе на виїзді. Команда Циганкова зіграє проти Атлетіка. Початок матчу о 15:00 за київським часом.

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