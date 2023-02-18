Циганков прокоментував яскраву звитягу Жирони у Прімері та свій гольовий дебют
15:36 - Читать на русском
Півзахисник Віктор Циганков в поділився думками після матчу з Альмерією.
34’ Віктор Циганков
36’ Родріго Рікельме
43’ Хаві Ернандес
77’ Іван Мартін
79’ Крістіан Стуані
Ларджі Рамазані 66’
Ель-Білаль Туре 81’
34’ Віктор Циганков
36’ Родріго Рікельме
43’ Хаві Ернандес
66’ Ларджі Рамазані
77’ Іван Мартін
79’ Крістіан Стуані
81’ Ель-Білаль Туре
Жирона у 22 турі розгромила Альмерію з рахунком 6:2. Віктор Циганков вийшов у стартовому складі команди. Він відзначився голом та оформив результативну передачу.
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"Фантастична командна робота та неймовірна підтримка від Монтіліві. Тільки вперед Жирона", - написав у своєму інстаграмі гравець.
Нагадаємо, що наступний матч Жирона проведе на виїзді. Команда Циганкова зіграє проти Атлетіка. Початок матчу о 15:00 за київським часом.
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