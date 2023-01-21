Вінгер збірної України Віктор Циганков може все ж отримати шанс дебютувати за новий колектив.

Жирона завтра, 22 січня, зіграє проти Вільяреала на виїзді в 18-му турі Прімери. У заявку вже потрапив 25-річний українець, який лише нещодавно перебрався в Іспанію.

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Раніше головний тренер каталонців Мічел Санчес заявляв, що Віктор не буде помічником у цій грі. На нього розраховують вже в наступному поєдинку.

Нагадаємо, влітку Циганков мав стати вільним агентом, але Жирона вже зараз заплатила 5 мільйонів євро, щоб забрати лідера Динамо. Після 17 турів "біло-червоні" перебувають на 11 сходинці турнірної таблиці Ла Ліги.

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