Вінгер збірної України Віктор Циганков гратиме під нетрадиційним для нього ігровим номером.

25-річний українець буде виступати в Іспанії з 8 номером. Прес-служба клубу в Instagram опублікувала відео нанесення вісімки на футболку.

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Під цим номером Віктор гратиме вперше, адже протягом усієї кар'єри в Динамо виступав з числом 15 на спині. У Жироні 15-ка належить центральному захиснику Хуанпе. За збірні України різних вікових категорій Циганков грав під 9, 11, 13, 17, 20, 21 номерами, а зараз під 15.

Нагадаємо, колишній лідер Динамо підписав з "біло-червоними" контракт до літа 2027 року. Кияни заробили на його трансфері 5 мільйонів євро і ще отримають 50% від суми майбутнього продажу.

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